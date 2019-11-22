Рига, , 12:34 — REGNUM За три месяца с начала объявления неплатёжеспособности PNB banka гарантированное возмещение вкладов получили 42 400 клиентов, пишет портал LSM.

По данным журналистов, в сумме клиентам кредитной организации было выплачено 238 млн евро. Всего в PNB banka обслуживалось более 60 000 клиентов, которые входили в группу гарантированных вкладов. Прежде всего это пенсионеры, люди с различными степенями инвалидности.

15 августа решением Европейского центрального банка (ЕЦБ) была приостановлена деятельность PNB banka. ЕЦБ констатировал недостаточность капитала в этой организации с 2017 года. 12 сентября решением латвийского суда банк был объявлен неплатёжеспособным. Предпоследним владельцем банка был проживающий в настоящее время в Лондоне Григорий Гусельников.

Гарантированное возмещение вкладов в Латвии производится из резервов специального фонда в сумме до 100 000 евро и относится к зарплатам, пенсиям, частным накоплениям и процентам на них, которые находились в банке на момент приостановления деятельности, то есть до 15.08.2019.