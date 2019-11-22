Кишинёв, , 12:23 — REGNUM В Молдавии выявлены пять фирм, которые занимались контрабандой яблок из Украины, после чего экспортировали их в Россию под видом молдавских. Как сообщили в молдавской прокуратуре, таким образом в 2018—2019 гг. они провели через эту схему фрукты на сумму около $3,5 млн, передает ИА REGNUM.

При этом для «заметания следов» компании использовали поддельные документы, чеки кассовых аппаратов и налоговые фактуры. В ходе обысков правоохранители изъяли бухгалтерские отчеты, печати, документы о покупке продовольственных товаров, фактуры и фитосанитарные сертификаты.

Прокуратура завела по этому факту уголовное дело по фактам контрабанды и отмывания денег. Если вина обвиняемых будет доказана, им грозит лишение свободы до 10 лет, крупные штрафы, и фирмы будут ликвидированы.