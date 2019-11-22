Сеул, , 12:06 — REGNUM Число туристов из Японии, посетивших Южную Корею в октябре 2019 года, сократилось на 14,4%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей туристической организации Korea Tourism Organization.

Согласно опубликованным данным, в октябре текущего года Южную Корею посетили 1 656 195 иностранцев, что на 8,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что в прошлом месяце страну Утренней свежести посетили 567 695 туристов из Китая, 248 541 турист из Японии, 127 944 туриста из Тайваня, 101 099 туристов из США, 65 544 туриста из Гонконга.

Как отмечают эксперты, турпоток из Китая увеличился на 19,4%, из Тайваня — на 28%, из других стран Азии и Ближнего Востока — на 13,5%.

Что касается южнокорейцев, выезжающих за рубеж с туристическими целями, то их число, напротив, сократилось на 8,3% до 2 153 847 человек.