Новосибирск, , 11:45 — REGNUM Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в Сибирском федеральном округе за девять месяцев 2019 года составила 39 699 рублей, сообщает Новосибирскстат.

Выше других зарплата зарегистрирована в Красноярском крае, Иркутской, Кемеровской и Томской областях. В региональном органе статистики указывают, что это «во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента».

Так, среднемесячная зарплата в Красноярском крае с января по сентябрь 2019 года составила 48 255 рублей, в Иркутской области — 44 753 рублей, Томской области — 42 489 рублей, Кузбассе — 40 643 рублей, в Хакасии — 39 230 рублей, в Туве — 37 675 рублей, в Новосибирской области — 37 092 рублей, в Омской области — 34 130 рублей, Алтай — 31 637 рублей и Алтайский край — 26 912 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по Сибири в январе — июле составила 39 916 рублей. Самая низкая средняя зарплата за семь месяцев 2019 года фиксировалась в Алтайском крае — 26,7 тыс. рублей и Горном Алтае — 31,9 тыс. рублей, более высокий уровень заработной платы был в Красноярском крае (48 763 рубля), Иркутской (45 060 рублей), Томской (42 980 рублей) и Кемеровской (40 798 рублей) областях.

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