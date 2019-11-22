Сеул, 22 ноября 2019, 11:43 — REGNUM Южнокорейская авиакомпания T’way Airlines запустила прямой рейс в Таиланд. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.
По их словам, новый маршрут Инчхон — Чиангмай будет выполняться ежедневно с 22 ноября.
Известно, что это четвертый рейс авиакомпании в Таиланд, после рейсов Инчхон — Бангкок, Тэгу — Бангкок, Инчхон — Пхукет.
«Мы делаем все возможное, чтобы повысить комфортабельность и удобство пассажиров, путешествующих в Юго-Восточную Азию в зимнее время года, — сообщил официальный представитель авиакомпании. — Мы продолжим увеличить число авиарейсов и запускать рейсы по новым направлениям».