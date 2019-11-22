Анкара, , 11:32 — REGNUM Инвестиции турецкой компании TUSAŞ, специализирующейся на высокотехнологичной сфере аэрокосмической промышленности, усиленно окупают себя. Компания уже получила награду в конкурсе регионов технологического развития центров НИОКР в категориях «Прием наибольшего числа сотрудников в сферу НИОКР» и «Наибольшие траты на сферу НИОКР» и продолжает делать большой вклад в добавленную стоимость Турции.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, из сконцентрированной сугубо на производстве и сборке, TUSAŞ стала компанией, которая занимается проектированием, интеграцией и НИОКР, добившись стабильного роста. В 2018 году 26% от общего оборота компании составили ее траты на данную сферу, причем 3,4% она выделила из собственного капитала.

Оборот новой продукции компании, появившейся в результате вложений в НИОКР, за последние 2 года вырос на 265%. Таким образом, это принесло ей доход в 612 млн долларов. 16% его получено от продаж за рубежом, а 84% — внутри Турции. Такая продукция компании, как многоцелевые вертолеты, ударные вертолёты АТАК, Anka, Gökbey, A400M и Göktürk-1 используется в рамках национальных и международных платформ и проектов.