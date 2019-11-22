Сеул, , 11:23 — REGNUM 22 ноября специалисты из транснациональной финансовой корпорации Mastercard опубликовали очередной рейтинг женской предпринимательской активности (Index of Women Entepreneurs [MIWE]), сообщает KBS.

В топ-10 стран с наилучшими условиями и возможностями для женщин, которые хотят преуспеть в бизнесе, вошли: США (70,3 пункта), Новая Зеландия (70,2 пункта), Канада (69 пункта), Израиль (68,4 пункта), Ирландия (67,7 пункта), Тайвань (66,2 пункта), Швейцария (65,8 пункта), Сингапур (65,6 пункта), Великобритания (65,6 пункта).

По сравнению с прошлым годом Южная Корея поднялась на четыре строчки вверх до 36 места с показателем 59 пунктов. Известно, что Южная Корея находится ниже Филиппин, Таиланда, Гонконга, Вьетнама, Малайзии, Индонезии и Китая, но выше Японии.

Самый низкий показатель был зафиксирован в Египте (35,7 пункта).

Отметим, что исследование проводилось в 58 странах по трем критериям (участие женщин в социальной жизни, интеллектуальная собственность и доступ к финансовой ресурсам).