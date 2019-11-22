Сеул, , 10:45 — REGNUM По прогнозам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), темпы экономического роста Южной Кореи в 2019 году составят 2%, а в 2020 году — 2,3%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей международной организации.

Согласно опубликованным данным, спад показателей связан с нестабильностью на мировом рынке из-за торговых конфликтов США и Китая, замедлением роста мировой экономики, падением цен на полупроводники, снижением экспорта и объема инвестиций в стране.

По мнению экспертов, в текущем году темпы роста мировой экономики составят 2,9%, а в 2020 году — 3%, что соответствует прогнозам организации, сделанным в сентябре текущего года.

Известно, что помимо темпов экономического роста Южной Кореи специалисты ОЭСР также понизили прогнозы показателей США, Индии, Аргентины, Саудовской Аравии и Мексики.