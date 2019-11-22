Амман, , 10:30 — REGNUM Министр финансов Иордании Мухаммед аль-Иссисс заявил, что в 2020 году новые налоги вводиться не будут, об этом 22 ноября сообщает Al Arabia.

Тем не менее, государство обременено высоким внешним долгом, который необходимо погашать, поэтому правительство будет искать способы борьбы с уклонением от уплаты налогов.

Выступая перед парламентом страны министр финансов подчеркнул, что поддержание экономической стабильности в стране остается приоритетной задачей. Ожидается, что бюджет на будущий год будет представлен в ближайшие дни.

Напомним, в настоящее время Иордания имеет государственный долг, составляющий 94% от ВВП страны. Для выполнение требований МВФ он нуждается в погашении. Тем не менее, введение дополнительных налогов может спровоцировать недовольство граждан, как то происходит в целом ряде стран Ближнего Востока.

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