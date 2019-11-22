Анкара, , 10:34 — REGNUM Организация экономического сотрудничества и развития в своем ноябрьском отчёте «Обзор экономик за временный период» заявила об укреплении своих прогнозов относительно роста экономики Турции в 2019—2020 годах. В нем указано, что впечатление от глобальной экономики крайне неубедительное, а также присутствуют индикаторы укрепления конъюнктурного кризиса.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в отчёте прогнозируется рост турецкой экономики на 0,3% за 2019 год. Ранее экономисты предсказывали, наоборот, ее уменьшение на 0,3%. Прогнозы о росте в 2020 году также стали более оптимистичными, с 1,6% до 3%. В 2021 году Турции предрекают уже 3,2% экономического роста.

В отчёте ОЭСР подчеркивается, что в последние месяцы оформились тенденции роста турецкой экономики, правительственные меры стимулировали внутренний спрос сильнее, чем ожидалось, а падение курса турецкой лиры пошло на пользу экспорту.