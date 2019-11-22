Кемерово, , 10:03 — REGNUM Кузбасс оказался на первом месте среди регионов Сибирского федерального округа по числу пролеченных иностранцев. Таковы данные Минздрава России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

За 9 месяцев 2019 года в Кемеровской области медицинские услуги получили более 33 тысяч иностранцев. Сумма поступлений в бюджеты организаций здравоохранения региона за это же время — 54,5 млн рублей.

Чаще всего за медпомощью в больницы Кемеровской области обращались граждане Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Казахстана, Украины и др.

Наиболее популярны у иностранных пациентов лечение в терапевтических отделениях, акушерство и гинекология, травматология и ортопедия, хирургия, стоматология и офтальмология.

По данным Минздрава РФ, в первой половине 2019 года медицинский туризм принёс около $230 млн доходов.