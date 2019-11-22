Оренбург, , 09:56 — REGNUM В Оренбурге в рамках Международного форума «Оренбуржье — сердце Евразии» завизировано соглашение об установлении побратимских связей между Соль-Илецким городским округом Оренбургской области и Солигорским районом Минской области Белоруссии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Оренбуржья.

Также на площадке форума во время заседания совместной рабочей группы по сотрудничеству Оренбургской области и Белоруссии подписан меморандум о намерениях между предприятиями ТОСЭР город Ясный и УПП «Нива» — управляющая компания холдинга» Солигорского района о сотрудничестве в сфере производства, сервисного обслуживания и ремонта горной техники.

Руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в Уфе Петр Балтрукович обратил внимание на то, что для белорусской делегации форум «Оренбуржье — сердце Евразии» стал пятым. В планах обсуждение перспектив совместной с Оренбургской областью работы.

По словам и.о. заместителя министра — начальник управления международного сотрудничества министерства культуры и внешних связей Оренбургской области, секретаря совместной рабочей группы Александра Калинина, Белоруссия является одним из важнейших внешнеторговых партнеров Оренбуржья. Среди экспотных поставок в Белоруссию превалирует сырая нефть, нефтепродукты.

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