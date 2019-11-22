Пекин, , 09:27 — REGNUM Китайский производитель смартфонов и прочей техники компания Xiaomi намерена оснащаться свои телефоны и телевизоры оборудованием предупреждения о землетрясении без использования приложений третьей стороны, сообщает агентство Синьхуа.

Технология разработана совместно компанией Xiaomi и Отечественной научно-исследовательской лабораторией предупреждения землетрясений Института ухода за жизнью. Она будет предупреждать всплывающими окнами на смартфоне и телевизоре о толчках за секунды или десятки секунд до удара сейсмических волн.

Таким образом пользователю не придется скачивать дополнительное программное обеспечение, а все необходимые функции будут встроены в смартфон и прочую технику производителя. Данная функция станет доступна для гаджетов с последней версии прошивки MIUI на базе операционной системы Android. Сервис уже доступен в сейсмоактивной провинции Сычуань на юго-западе Китая, но затем он будет доступен по всей стране.