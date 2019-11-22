Пекин, , 09:18 — REGNUM Китайский гигант электронной коммерции JD.com планирует представить 100 млн новых продуктов, включая изделия ручного производства на индивидуального покупателя в ближайшие три года, сообщает агентство Синьхуа.

Данный подход призван наладить прямую связь между покупателем и производителем по модели (C2M), что является инновационным способом развития и популяризации продукции, основанной на прямом понимании возможностей потребителя и производителя. Именно так считает генеральный директор компании Сю Лэй.

По его словам, произнесенным на ежегодной технической конференции компании под названием JD Discovery, такая модель на 75% сократит время, требуемое на изучения спроса на продукцию и представить на 67% больше новой продукции.

На конференции было представлено несколько новых продуктов и решений, включая нового робота-доставщика и финансово-технологическое решение JDD T1 для помощи финансовым институтам в сфере цифровизации услуг.

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