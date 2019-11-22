Кейптаун, , 09:11 — REGNUM Государственная компания ЮАР по электроснабжению Eskom нуждается примерно в 187 млрд рандов ($12,6 млрд), чтобы полностью соблюдать действующее законодательство, ограничивающее вредные выбросы в атмосферу. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление Департамента государственных предприятий ЮАР, обнародованное перед представителями парламента страны.

«Полное соблюдение минимального стандарта выбросов, установленного в 2010 году, потребует приблизительно 187 миллиардов рандов», — говорится в заявлении.

Напомним, что с 1 апреля 2015 года вступили в силу новые минимальные нормы выбросов в рамках законов о качестве воздуха в ЮАР, которые ограничивают также выбросы твердых частиц, диоксида серы и оксида азота.

Eskom, которая для производства электроэнергии использует в основном угольные электростанции, является одним из 37 крупнейших загрязнителей воздуха в ЮАР. По словам журналистов, правительство предоставило компании пятилетнюю отсрочку до 2020 года для начала соблюдения стандартов выбросов.

По данным журналистов агентства, большой срок эксплуатации заводов и плохое техническое обслуживание привели к нескольким отключениям электроэнергии в течение года, оказывая давление на ключевые отрасли экономики, такие как горнодобывающая промышленность.

Напомним, что последний случай общенациональных отключений электроэнергии в стране произошел после неоднократных отключений электроэнергии в феврале и марте, которые ударили по экономике и подтолкнули правительство предоставить Eskom помощь в размере $4 млрд в дополнение к помощи в размере $16 млрд в течение следующих 10 лет.

В сентябре в Eskom заявили, что компании, возможно, придется закрыть некоторые заводы, если она не сможет сократить выбросы, что повысит вероятность дальнейшего сокращения электроэнергии, а также окажет большее давление на правительство, которое должно было оказать финансовую поддержку обремененной долгами компании, чтобы удержать ее на плаву.

Руководство Eskom обратилось в Департамент ЮАР по вопросам окружающей среды с просьбой о переносе сроков выполнения своих обязательств в соответствии с законодательством по соблюдению норм выбросов в атмосферу, передает агентство.