Иу, Китай, , 08:42 — REGNUM Между главным мировым товарным рынком городом Иу на востоке Китая и Москвой запущен новый железнодорожный грузовой маршрут, сообщает агентство Синьхуа.

Груженный 100 стандартными контейнерами с товарами поезд должен прибыть в Москву в течение двенадцати дней с момента отправки 19 ноября. Новый маршрут стал логичных шагом на фоне бурно развивающегося товарооборота между Иу и городами Европы. Первый такой маршрут был запущен в 2014 году.

Всего за 2018 год было экспортировано товаров в Европу из Железнодорожного порта Иу ан сумму 610 млн юаней (около $86,85 млн), что на 61% больше, чем в 2017 году. В настоящее время более 2000 видов товаров из восьми китайских провинций и городов доставляются в города Европы через Иу.

За первые десять месяцев 2019 года по маршруту Китай — Европа было осуществлено 348 поездок из Иу, а за весь год это количество должно достигнуть 500.

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