Чэнду, Китай, , 07:12 — REGNUM Рожденная в США панда Бэй Бэй вернулась на базу разведения Бифэнся в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает 21 ноября агентство Синьхуа.

После 16 часов перелета чартерным рейсом, Бэй Бэй вернулась на базу Бифэнся Китайского Центра охраны и исследований гигантской панды. По этому случаю 21 ноября прошла специальная церемония.

Панда Бэй Бэй не распознает голоса работников центра и не реагирует, когда они зовут ее по имени. Вместо этого она тут же принялась потреблять бамбук в промышленных масштабах, который ей был любезно предоставлен смотрителями центра.

Согласно договору о сотрудничестве между Китаем и США, детёныши панды, рожденные в США от панд, находящихся в пользовании американских зоопарков, должны быть возвращены в Поднебесную после достижения возраста четырех лет. Бэй Бэй как раз исполнилось четыре года 22 августа в Смитсоновском национальном зоологическом парке Вашингтона.