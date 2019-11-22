Пекин, , 06:44 — REGNUM Более 700 тонн контрабандного замороженного мяса было изъято таможней провинции Гуандун на юге Китая по нескольким случаям, сообщает 21 ноября агентство Синьхуа.

Замороженное мясо было ввезено из США, Бразилии, Аргентины, а также других стран и регионов мира, сообщили в таможне Хуанпу. В таможне сообщили, что всего было задержано восемь судов с контрабандой продукцией в городах Гуанчжоу и Дунгуань. Схвачено 11 подозреваемых и изъято свыше 700 тонн контрабандного замороженного мяса. Расследование продолжается.

Отметим, что на конец октября в общей сложности 29 случаев контрабанды замороженных продуктов питания было зафиксировано в водах Китая, изъято свыше 2400 тон контрабанды на общую сумму 100 млн юаней (около $14,2 млн).

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