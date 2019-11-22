Кишинёв, , 02:51 — REGNUM Власти Молдавии рассматривают три сценария по обеспечению республики природным газом зимой. Как передает ИА RE, об этом сообщил на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуация Молдавии под председательством премьер-министра Иона Кику глава Moldovagaz Вадим Чебан.

«Существуют три сценария, над которыми мы работаем. Речь идет о традиционном маршруте: транзит через Украину и, соответственно, поставка природного газа на границу между Украиной и Республикой Молдова. В случае, если возникнут некоторые разногласия, и вопрос о транзите газа между Российской Федерацией и Украиной не будет решен, мы думаем и о двух других сценариях. Это отбор природного газа на границе между Российской Федерацией и Украиной и, соответственно, его транспортировка компанией Moldovagaz до границы между Украиной и Республикой Молдова. Третий вариант, который кажется уже вполне реальным, предполагает поставку природного газа по Трансбалканскому коридору, путем отбора газа по трубопроводу «Турецкий поток», — заявил Чебан

Он отметил, что через трубопровод «Турецкий поток» Молдавия могла бы ежедневно получать 12,4 млн. кубометров газа, что обеспечило бы газом всех потребителей Республики Молдова, в том числе домохозяйства, школы и детские сады. В случае необходимости, добавил Чебан, недостающие объемы газа Молдавия могла бы получать «путем обмена газом с операторами из ЕС, Украины, Болгарии и Румынии».

Вадим Чебан заверил, что власти Молдавии в любом случае сделают все возможное, чтобы граждане Молдавии были обеспечены природным газом.

Напомним, договор на поставку газа в Молдавию и транзит газа, подписанные АО «Газпром» и АО Moldovagaz, действительны до конца текущего года. Сейчас стороны ведут переговоры о его продлении. На данный момент Молдавия на 100% зависит от российского газа.