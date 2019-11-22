Брюссель, , 10:01 — REGNUM 21 ноября в Брюсселе прошла встреча министров иностранных дел Евросоюза, в которой, в частности, принял участие министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Об этом сообщает новостное агентство Вишеградской четверки.

Во время перерыва в заседании Петер Сийярто заявил, что Еврокомиссия должна ускорить переговоры по соглашениям о свободной торговле. Он отметил, что интересы Венгрии заключаются в поддержании мировой экономики как можно более открытой и в уменьшении числа барьеров, ограничений и санкций, находящихся в силе. «Договоры о свободной торговле не должны использоваться для того, чтобы преподавать уроки, так как это в итоге приводит к провалу», — добавил министр.

Петер Сийярто также заявил, что Еврокомиссия должна возобновить затянувшиеся переговоры о свободной торговле с Филиппинами, Индонезией, Малайзией и Тайландом.