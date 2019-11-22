Будапешт, , 10:14 — REGNUM 21 ноября Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) повысила прогноз роста ВВП Венгрии на 2019 и 2020 гг. Об этом сообщает новостной портал Вишеградской группы.

ОЭСР представила новый прогноз по росту ВВП Венгрии: в 2019 г. он будет составлять 4,8% (в предыдущем прогнозе — 3,9%), а в 2020 г. — 3,3% (в предыдущем — 3%).

Причину экономического роста страны ОЭСР объясняет увеличением внутреннего спроса. который происходит, в свою очередь, вследствие снижения уровня безработицы и повышения реальных доходов населения, государственных программ поддержки домостроения и либеральной денежно-кредитной политики.