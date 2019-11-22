Варшава, , 09:58 — REGNUM 21 ноября пресс-секретарь Министерства финансов Республики Польши Павел Юрек написал в Twitter, что Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) увеличила прогнозы экономического роста Польши. Об этом сообщает польское новостное агентство Polskie Radio.

Как отмечает пресс-секретарь, рост ВВП Польши за 2019 г. составит 4,3% (предыдущий прогноз — 4,2%), а за 2020 г. — 3,8% (предыдущий — 3,5%).

ОЭСР также прогнозирует инфляцию в Польше в 2019 г. на уровне 2,9%, а в 2020 г. — на уровне 2,8%.