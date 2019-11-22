Париж, , 00:52 — REGNUM Рост глобальной экономики по итогам 2019 года составит 2,9%, то есть увеличение станет минимальным за последнее десятилетие, говорится в прогнозе экспертов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В следующем, 2020 году, рост мирового ВВП также не превысит 3%, полагают в организации. В качестве основной причины такого положения дел эксперты называют структурные проблемы мировой экономики — развитие тормозят торговые конфликты, слабый рост инвестиций и политическая неопределенность.

Добавим, что такой прогноз в целом совпадает с предложенным Международным валютным фондом ранее, хотя и является более пессимистичным. Накануне глава этой организации Кристалина Георгиева заявила, что мировой валовый внутренний продукт в уходящем году вырастет лишь на 3%.

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