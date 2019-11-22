Гётеборг, Швеция, , 10:14 — REGNUM Занятость в Гётеборге, расположенном в южной части Швеции, увеличилась больше, чем ранее сообщалось Статистическим управлением Швеции в своем неверном отчете. Об этом 21 ноября сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

Статистическое управление Швеции подверглось жесткой критике с тех пор, как выяснилось, что власти опубликовали неверные данные о занятости в Швеции. Исправленные показатели, опубликованные на этой неделе, показали лучшую статистику по стране. Они также подтвердили, что Гётеборг обладает более хорошими условиями труда в регионе и меньшим уровнем безработицы, чем сообщалось ранее.

Согласно новой статистике, в третьем квартале 2019 года занятость в Гётеборге увеличилась. Однако рост составил не 1,8%, как сообщалось ранее, а 2,4%, согласно данным шведского издания P4 West.

«Рост наблюдается, потому что у нас есть отрасли, которые работают очень хорошо. К ним относятся как автомобильная промышленность, так и строительная индустрия, и это оказывает большое влияние на распространение позитивных тенденций на всю экономику в регионе», — заявил представитель муниципалитета Хенрик Эйнарссон.