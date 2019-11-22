Стокгольм, , 09:45 — REGNUM 21 ноября шведская газета Dagens Nyheter в своей рубрике «Школьный контроль» провела исследование зарплаты учителей старших классов. В приведенных изданием данных можно увидеть, как возросла заработная плата учителей средней школы.

Тот факт, что заработная плата учителей старших классов резко возросла в последние годы, Dagens Nyheter объясняет тем, что одним из факторов выступила перманентная нехватка учителей, которая заставила некоторых сменить работу и переквалифицироваться в работников сферы образования, чтобы повысить свою заработную плату.

Как показывает обзор DN, каждый третий, ставший учителем, в какой-то момент сменил работу за последние три года. Такое перемещение на рынке труда привело к росту заработной платы учителей. Так, учителя начальной школы уже получают в среднем 4 440 долларов в месяц, что явилось существенным ростом по сравнению с прошлыми годами.

Другой причиной роста заработной платы учителей стали различные инициативы от региональных властей. В настоящее время учитель старших классов в школах округа Стокгольм получает в среднем около 4 500 долларов в месяц. Полученная информация составлена на основе рассказов и отзывов самих учителей, опрошенных в ходе исследования, проведенного журналистами Dagens Nyheter.

Исследование также показало, что больше всего учителя зарабатывают в муниципалитете Ярфалла со средней зарплатой 4 270 долларов, наименьшая заработная плата была зафиксирована в муниципалитете Худдинге — 3 960 долларов.