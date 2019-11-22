Анкара, , 09:36 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в своей речи, произнесенной на закрытии 3-его Всетурецкого съезда по вопросам сельского и лесного хозяйства, прошедшего в конгресс-центре Бештепе, заявил: «Мы продолжим поддержку производителей чая. Я не говорю об этом лишь потому, что сам являюсь уроженцем Ризе. Не проводите чаепитие в пустых разговорах, это важно. Количество чая, собранного в следующем году, дойдет до 650 тыс. тонн, а его экспорт — до 115 тыс. тонн».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Мы продолжим защищать наши природные ресурсы. Число взятых под защиту регионов дойдет до 605. Наш лесной фонд к концу 2020 года достигнет 22,9 млн гектаров. Даст бог, у нас получится распространить сельскохозяйственное прогнозирование заморозков на 922 наших округа, добавив ещё 493».

Турецкий лидер добавил: «Мы намерены увеличить число плотин с 841 до 856, а их водные ресурсы — до 178 млрд м³. Основная после этого проблема — принятие таких решений, которые в наибольшей степени пойдут на пользу народу и фермерам».