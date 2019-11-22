Рига, , 00:09 — REGNUM Сейм Латвии в окончательном чтении принял поправки к закону о Банке Латвии, сообщает портал LSM.

Депутаты сократили срок пребывания на этом посту с 6 прежних до 5 лет. Такой же срок контракта предусмотрен для заместителей главы Центробанка и членов Совета. Занимать пост главного банкира нельзя больше двух сроков подряд.

Кроме того, с 6 до 4 было сокращено число членов Правления ЛЦБ. Настоящий порядок вступит в силу 1 марта 2020 года. Закон указывает кабинету министров до октября следующего года принять необходимую нормативную базу и присоединить Комиссию по делам финансовых рынков и капиталу (ФКТК), занимающуюся сейчас в качестве независимого органа надзором за коммерческими банками, к структуре Центрального Банка