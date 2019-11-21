Берлин, , 23:58 — REGNUM Торговая война нанесла ущерб экспорту в США из Китая, в то время как экспорт Германии серьезно вырос, 21 ноября передает агентство Reuters.

Совокупный экспорт из Германии в США в третьем квартале 2019 года вырос на 7,6% по сравнению с третьим кварталом 2018 года. В предыдущем квартале рост составил 5,3%.

При этом экспорт из Германии в Китай вырос всего на 0,3% в третьем квартале, в то время как во втором квартале рост составлял 1,8%, а в первом, на волне торговой напряженности между Евросоюзом администрацией Дональда Трампа, на целых 6,3%.

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