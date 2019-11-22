Анкара, , 09:26 — REGNUM Министр обороны Турецкой Республики Хулуси Акар после представления бюджета министерства на 2020 год в комиссии Великого национального собрания Турции по бюджетному планированию на вопрос депутата о переходе права использования танкового завода в Сакарье ответил: «Мы боремся за импортозамещение в танкостроении уже 10 лет. На первом этапе ответственной по проекту танка Altay была Otokar, ею было построено 5 прототипов, в это время ей были переданы определенные части танкового завода Арифийе. Башни и корпуса этих прототипов были произведены на заводе, а компания была вынуждена использовать заводскую тестовую инфраструктуру».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Хулуси Акар заявил: «В 2018 году Управление оборонной промышленности открыло конкурс на серийное производство танка. Наиболее приемлемые условия предложили ВМС, с которыми было подписано соответствующее соглашение. Таким образом, наша ведущаяся с 2000-х годов работа в сфере танкостроения, вошла в завершающую стадию».

Министр добавил: «На повестку дня встала передача права использования танкового завода компанией Otokar, которая получила его на стадии разработки прототипов, предприятию ВМС, с которым заключён контракт на постройку 250 танков. Основная цель всех этих процедур — мобилизация всех наших возможностей для скорейших поставок танка в войска. В этой связи наш 1-ый завод обслуживания, который также называется танковым заводом, указом президента от 20 декабря 2018 года был включён в программу приватизации».