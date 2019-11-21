Вашингтон, , 23:52 — REGNUM Сенат США на заседании 21 ноября одобрил резолюцию о продлении временного финансирования правительства и федеральных агентств. В ходе голосования документ поддержали 74 сенатора, 20 высказались против.

Накануне резолюцию большинством голосов также приняла Палата представителей. Теперь документ должен поступить на подпись президенту США Дональду Трампу.

Напомним, финансовый 2019 год в США завершился 1 октября. Законодатели уже принимали временный бюджет до 21 ноября, необходимый для финансирования правительства. В противном случае США может грозить новый «шатдаун», подобный тому, что имел место год назад, когда работа федеральных ведомств оказалась парализована более чем на месяц из-за разногласий в Конгрессе по вопросу о выделении средств на строительство стены вдоль границы с Мексикой.