Нью-Йорк, США, , 22:48 — REGNUM Китайская сторона пригласила представителей США на новый раунд торговых переговоров в Пекине, 21 ноября сообщает The Wall Street Journal.

Информация о продолжении торговых переговорах пока не озвучена официально, однако известие уже «подстегнуло» цены на нефть и фондовый рынок.

«Предварительное» торговое соглашение между Китаем и США ожидалось ещё в середине ноября, однако так и не было заключено.

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