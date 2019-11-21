Лондон, , 22:44 — REGNUM Нефть марки Brent «пробила» отметку $64 за баррель, к максимальной цене за два месяца, 21 ноября передает агентство Reuters.

Максимум сессии Brent составляет $64,02 за баррель, при том, что «мировой эталон» начал торги с отметки $62,17 за баррель.

В настоящий момент Brent находится в плюсе на $1,58 за баррель (2,53%), на отметке $63,98 за баррель. Нефть марки WTI выросла в цене на $1,57 (2,75%), до $58,58 за баррель.

Читайте также: «Прорыв» нефти выше $65 маловероятен — PVM