Лондон, , 21:21 — REGNUM Мировые цены на нефть растут второй день подряд, несмотря на рост запасов в США и глобальную неопределенность в мировой торговле, 21 ноября передает агентство Reuters.

К настоящему моменту нефть Brent выросла в цене на $1,25 (2,00%), до $63,65 за баррель. Дневной диапазон марки — от $61,94 до $63,76 за баррель.

Нефть WTI подорожала на $1,29 (2,26%), до $58,30 за баррель. Диапазон сессии для WTI — от $56,61 до $58,34 за баррель.

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