Сеул, , 21:53 — REGNUM Правительство Республики Корея планирует либерализовать торговый режим с 12 странами с помощью заключения соглашений о свободной торговле. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на министерство промышленности и торговли.

Если план правительства удастся, то к 2022 году Южная Корея будет иметь ЗСТ со странами, производящими 90% мирового ВВП. На фоне торговой войны США и Китая и роста протекционизма по всему миру, Южной Корее необходимо найти новые рынки сбыта и избавиться от торговых барьеров, убеждены в министерстве. На КНР и США приходится 40% южнокорейского экспорта, и страна испытывает серьёзные трудности из-за снижения спроса на отечественную продукцию. Большой интерес представляют страны АСЕАН, ввиду быстрых темпов экономического роста и высокой покупательской способности, считают в Сеуле.

На данный момент у Южной Кореи действуют 58 соглашений о свободной торговле торговле; к 2022 году это число должно увеличиться до 70.