Киев, , 20:58 — REGNUM Николаевская область занимает первое место на Украине по площади незарегистрированных сельскохозяйственных земель, сообщил сегодня, 21 ноября, украинский министр экономики Тимофей Милованов.

Министр отметил, что в Николаевской области сейчас 409 тыс. га незарегистрированных сельскохозяйственных земель. Также в первой пятерке — Одесская область (282 тыс. га незарегистрированных сельскохозяйственных земель); подконтрольная Киеву часть Луганской области (270 тыс. га); Запорожская область (265 тыс. га) и Херсонская область (263 тыс. га).

Сколько незарегистрированных земель в целом по Украине, Милованов уточнять не стал.

«То, о чём я неоднократно говорил. Кадастры крайне неполные. Местами очень. Без полной базы вводить свободную куплю-продажу земли нельзя. За неполный год всё можно успеть и даже оцифровать», — комментирует информацию Милованова украинский экономист Андрей Блинов.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в правительстве Украины заявили, что все участки земли сельскохозяйственного назначения будут внесены в Земельный кадастр Украиныдо 1 августа 2020 года, подчеркивая, что это «абсолютно реалистичная цель».