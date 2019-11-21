Сеул, , 20:57 — REGNUM Правительство Республики Корея резко сократит использование неэкологичных угольных теплоэлектростанций в зимний период. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на министерство промышленности.

С декабря все угольные ТЭЦ в стране будут работать на 80% своей мощности. Подобные меры необходимы для снижения вредных выбросов в атмосферу: именно зимой Южная Корея сильнее всего страдает от чрезмерно высокой концентрации микропыли в воздухе. Угольные ТЭЦ и автомобили являются основными источниками загрязнения, и подобные меры — лишь первый шаг, отметили в министерстве. Правительству уже удалось добиться снижения вредных выбросов с угольных ТЭЦ благодаря установке фильтров и снижению их мощности — с 30 700 тонн в 2016 году до 23 000 в 2019 году.

Кроме того, во всей стране с декабря по март будет ограничено движение общественного транспорта и использование бензиновых и дизельных автомобилей. Также благодаря экологической кампании правительства за 2019 год в стране стало значительно больше водородных автомобилей — их число выросло с 300 до 11 тысяч единиц.