Киев, , 20:34 — REGNUM Правительство Украины рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании, разрешившей прокладку «Северного потока — 2» через свои территориальные воды.

Газоизмерительная станция «Суджа» на российско-украинской границе Gazprom.ru

Об этом 21 ноября заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель в интервью «24 каналу».

По его словам, разрешение Дании можно оспорить «как-то с точки зрения экологического аспекта».

По его словам, проект «всё равно будет как-то реализовываться».

При этом Оржель заявил, что запуск «Северного потока — 2» не приведёт к полной отмене транзита российского газа через Украину, хотя Киев, по словам Оржеля, готов его полностью прекратить.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак заявил, что газопровод «Северный поток — 2» начнёт работать летом 2020 года.

Напомним, несогласие Дании на прохождение газопровода через её воды было последним препятствием для достройки газопровода «Северный поток — 2». По мнению главы «Газпрома» Алексея Миллера, на прокладку датского участка потребуется не более пяти недель.

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