Вашингтон, , 20:42 — REGNUM Повышение пошлин на товары из Китая могут отложить США. Об этом 21 ноября сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на собственный источник.

Вступление в силу новых пошлин на импортные товары в США должно произойти 15 декабря. По данным издания, пошлины могут быть отложены из-за заинтересованности обеих сторон, и Китая, и США, в их отсутствии.

Источник издания, близкий к администрации президента США, заявил, что до 15 декабря вряд ли будет сделано что-то значимое, но намечается введение определённых мер, которые могут воспрепятствовать вступлению в силу повышенных пошлин. Какие конкретно меры будут приняты, не уточняется.

При этом отмечается, что руководитель аппарата вице-президента США Марк Шорт сообщал о возможности договора между США и Китаем по содержательной части первого этапа торговой сделки до момента вступления в силу новых пошлин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Дональд Трамп сообщил по поводу торговой сделки с Китаем, что если Пекин и Вашингтон не смогут договориться, то будут повышены пошлины на товары из Китая.

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