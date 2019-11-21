Киев, , 19:44 — REGNUM Украинские аграрии с начала 2019—2020 маркетингового года экспортировали 22,68 млн тонн зерна.

Об этом сообщила пресс-служба аграрного департамента украинского министерства экономики, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отмечается, что нынешний результат на 6,2 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового года.

Ведомство уточняет, что пшеницы Украина отправила на экспорт 12,8 млн тонн, ячменя — 3,4 млн тонн, кукурузы — 6,2 млн тонн, ржи — 5 тыс. тонн.

Напомним, что в прошлом, 2018−2019 маркетинговом году, Украина экспортировала 49,7 млн тонн зерновых, что является рекордом за всю историю независимости государства.

Также сегодня министерство экономики сообщило, что украинские аграрии намолотили 73 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 14,9 млн га, или 98% к прогнозу. Уточняется, что кукурузы собрано 33 млн тонн с площади 4,7 млн га, или 94% к прогнозу; гречихи — 89 тыс. тонн с площади 67 тыс. га, или 99% к прогнозу; проса — 159 тыс. тонн с площади 88 тыс. га, или 98% к прогнозу.