Сан-Хосе, США, , 19:43 — REGNUM Компания PayPal приобрела популярный сервис Honey, который предлагает пользователям возможность экономить средства. Об этом 21 ноября сообщил портал Engadget.

Стоимость сделки составила $4 млрд, стоит отметить, что это крупнейшее приобретение компании за всю её историю. Обе компании заявили, что слияние позволит им ещё больше «упростить и персонализировать процесс совершения покупок потребителями».

PayPal — это известная платёжная система, которая с октября 2002 года являлась подразделением eBay. В июле 2015 года эти компании были вновь разъединены, и акции PayPal стали продаваться на рынке отдельно.

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