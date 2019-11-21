Варшава, , 19:43 — REGNUM 21 ноября прошло заседание Комиссии по делам сельского хозяйства и деревни Сейма Республики Польша. Об этом сообщает польское новостное агентство Polskie Radio.

В ходе заседания министр сельского хозяйства Кшиштоф Ардановский представил депутатам планы ведомства. Он заявил: «Усиление позиции Польши на аграрном рынке Евросоюза и глобальном рынке является одной из важных целей, которые стоят перед Министерством сельского хозяйства».

Развивая эту тему, министр отметил, что фермеры и земледельцы заслуживают не только субсидии от администрации гмины (малая административная единица в Польше), но и хорошую оплату за свой труд, так как «им это попросту полагается». Кшиштоф Ардановский также подчеркнул, что «использование земельных ресурсов должно осуществляться с уважением к природе».