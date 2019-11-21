Нью-Йорк, США, , 19:12 — REGNUM Основные индексы Уолл-стрит не изменились по отношению к закрытию сессии на старте торгов, 21 ноября передает агентство Reuters.

Индекс Dow Jones снизился на 0,81 пункта (0,00%), до 27 820,28 пункта, индекс S&P 500 поднялся на 0,03 пункта (0,00%), до 3 108,49 пункта, индекс Nasdaq вырос на 1,14 пункта (0,01%), до 8527,87 на открытии.

Фондовый рынок США несколько недель ждал «первой фазы» торгового соглашения с Китаем, однако, по всей видимости, сделки между Пекином и Вашингтоном в 2019 году не будет.

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