Аддис-Абеба, , 19:56 — REGNUM Согласно отчету инвестиционной комиссии Эфиопии, страна привлекла 700 млн долларов США прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в первом квартале текущего 2019/20 финансового года, что вывело ее на первую строчку среди стран Африки по количеству привлеченных ПИИ. В своем докладе Постоянному комитету по торговле и промышленности Палаты представителей Эфиопии Комиссия заявила, что страна выполнила 70% плана, который, согласно прогнозам, должен был принести более миллиарда долларов США инвестиций за этот же период. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ENA.

Эфиопы в праздничных одеяниях на площади города Аксум © ИА REGNUM

В докладе говорится, что страна привлекла инвестиции от 100 новых иностранных компаний, работающих в различных секторах. Эфиопский комиссар по инвестициям Абебе Абебаеху заявил, что этот результат показал 13% рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого бюджетного года.

Тем не менее Эфиопия до сих пор не получает ожидаемую иностранную валюту от экспорта своей промышленной продукции. По словам комиссара, одними из основных проблем для сектора являются отсутствие мира и стабильности в стране, неоднократное отключение электроэнергии и «неадекватная» инфраструктура вокруг индустриальных парков.

Он особо отметил, что недавнее насилие в стране негативно повлияло на инвестиционный поток, поскольку «Эфиопия потеряла 300 миллионов долларов США инвестиций». Отметив, что привлечение высококвалифицированных инвесторов является главным приоритетом страны, Абебе подчеркнул, что комиссия за последние три месяца лицензировала лучшие мировые фирмы.