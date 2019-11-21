Варшава, , 20:12 — REGNUM 21 ноября в Варшаве была прошла пресс-конференция с участием премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. Об этом сообщает польское новостное агентство Polskie Radio.

Глава правительства заявил: «Правительство приняло законопроект, который предусматривает снижение размеров денежных взносов в Управление социального страхование для малых предприятий и установление этих размеров в зависимости от дохода фирмы». Как он отметил, эти нововведения «помогут предпринимателям расправить крылья».

Премьер-министр подчеркнул, что введение данных льгот для малых фирм является «одним из главных элементов политики правительства, направленной на поддержку отечественных предприятий».

Отмечается, что данные льготы предусматриваются для фирм, которые являются малыми, то есть годовой доход которых не превышает 120 тыс. злотых (1,97 млн. руб.)