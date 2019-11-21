Милан, Италия, , 18:21 — REGNUM Эксперты Организации по взаимодействию и развитию ЕС в своих рекомендациях правительству Италии в четверг, 21 ноября, посоветовали властям страны ради роста экономики отменить снижение пенсионного возраста.

Пенсионный возраст в Италии был снижен в 2018 году по инициативе правящей тогда «Лиги» Маттео Сальвини: вместо 67 лет на пенсию в Италии теперь можно выйти в 62 года при условии наличия 38 стажа (сумма возраста и стажа должна быть не меньше ста).

Эксперты данной организации и ранее выступали с подобными рекомендациями, Маттео Сальвини в ответ отмечал, что работники самой этой организации уходят на пенсию в 50 лет.