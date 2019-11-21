Рим, , 17:54 — REGNUM Власти Италии в четверг, 21 ноября, в очередной раз перенесли решение вопроса о создании нового юридического лица авиакомпании «Алиталия».

Правительство страны предполагает привлечь к спасению находящейся в предбанкротном состоянии компании крупных участников рынка, а также государственные структуры. Акционерами новой «Алиталии» должны стать Delta, Atlantia, железнодорожная госкомпания и министерство экономики и финансов.

Однако конкурс в очередной раз был перенесен — в железнодорожной госкомпании полагают, что условия создания нового юридического лица еще недостаточно проработаны.

«Алиталия» теряет около миллиона евро в день, при неблагоприятном развитии событий дело может закончиться прекращением ее существования, полагают некоторые эксперты.