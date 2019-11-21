Аддис-Абеба, , 21:45 — REGNUM В Аддис-Абебе открылся Всемирный форум по развитию экспорта, который проходит под девизом «Торговля и инвестиции в единой Африке». Форум был организован совместно с Международным торговым центром (МТЦ) и Министерством торговли и промышленности Эфиопии и был официально открыт в присутствии высокопоставленных правительственных чиновников, в том числе президента Эфиопии Сахлеуорк Зеуде. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

В мероприятии приняли участие лидеры бизнеса, политики, мелкие и средние предприниматели, чиновники по развитию торговли, представители международных организаций, агентств по содействию торговле и инвестициям и бизнес-ассоциаций со всего мира.

Форум приурочен к «Неделе индустриализации Африки», призванной помочь бизнесу получиться максимальную пользу от внедрения недавно ратифицированного соглашения об Африканской континентальной зоне свободной торговли (AfCFTA) с особым упором на участие женщин и молодежи, а также на решение проблем международной конкурентоспособности бизнеса в Эфиопии и за ее пределами.

Во время мероприятия в партнерстве с эфиопской торгово-промышленной палатой и отраслевыми ассоциациями была также организована платформа для проведения деловых встреч, целью которой является заключение новых сделок в агробизнесе.