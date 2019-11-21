Милан, Италия, , 17:25 — REGNUM Госдолг Италии продолжит расти и в 2019, и в 2020 году — с таким прогнозом выступили в четверг, 21 ноября, эксперты Организации по взаимодействию и развитию ЕС.

В настоящее время госдолг Италии составляет более 2,3 трлн евро. В 2019 году он несколько вырастет — до 136% ВВП, в 2020 году — до 136,1% ВВП, полагают эксперты.

При этом в ближайшие три года будет расти и ВВП Италии, прогнозируют в организации: на 0,2% в 2019 году, на 0,4% в 2020 году и на 0,5% в 2021 году.