Бишкек, , 17:18 — REGNUM Группа депутатов парламента Киргизии внесла на общественное обсуждение проект закона о введении налоговых преференций на ввозимые в республику электромобили, запчасти к ним и зарядные станции. Об этом сообщает пресс-служба законодательного собрания.

Авторы законопроекта считают, что подобные меры будут способствовать тому, что граждане начнут отдавать предпочтение электромобилям.

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А это, в свою очередь, благотворно повлияет на загрязненность воздуха в крупных городах Киргизии, где содержание вредных веществ в атмосфере превышает предельно допустимую концентрацию и угрожает здоровью населения.

Инициаторы законодательных изменений подчеркивают, что более 90% ввозимых в Киргизию автомобилей имеют срок эксплуатации 10 — 15 лет, а потому они неэкологичны. Кроме того, добавляют они, ситуация осложняется еще и тем, что в республике отменили техосмотр для частных машин.

Также парламентарии отмечают, что электромобиль — единственный вариант применения на легковом автотранспорте дешевой, по сравнению с бензином, энергии, вырабатываемой ГЭС.

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