Генуя, Италия, , 17:16 — REGNUM Участие компании Atlantia в проекте создания обновленной авиакомпании «Алиталия» не заставит власти Италии изменить свою позицию в отношении дорожных проектов этой компании, заявил в четверг, 21 ноября, лидер одной из правящих партий страны, «Движения 5 звезд», Луиджи Ди Майо.

Правительство по-прежнему намерено лишить Atlantia концессий на содержание платных дорог — за ошибки и нарушения, приведшие к трагедии на мосту Моранди, отметил Ди Майо.

Генуэзский мост Моранди обрушился в августе 2018 года. Погибли 43 человека. Правоохранительные органы считают виновными руководителей и специалистов компаний — операторов этого отрезка платной дороги, пренебрегших профилактическими работами.